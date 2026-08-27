Beşiktaş Avrupa Ligi aşkına! Kara Kartal Kauno Zalgiris deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'e deplasmanda konuk olacak. Dariaus Gireno Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. İstanbul'daki ilk maçı 3-0 kazanan Beşiktaş, tur için büyük avantajla sahaya çıkacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'le deplasmanda karşı karşıya gelecek. Dariaus Gireno Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Kauno Zalgiris: Svedkauskas, Konatar, Hernandez, Lekiatas, Moutachy, Slivka, Krekovic, Baldassarra, Benchaib, Burba, Oliveira
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Cerny, Olaitan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Vlahovic
İSPANYOL HAKEM DÜDÜK ÇALACAK
Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını ise Guadalupe Porras Ayuso ve Guillermo Santiago Sacristan yapacak.
KARTAL İLK MAÇI 3-0 KAZANMIŞTI
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına 90 dakika uzaklıkta olan siyah-beyazlı ekip, İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibini 3-0 mağlup ederek rövanş öncesinde büyük avantaj elde etmişti.
BİR YILLIK HASRET BİTMEK ÜZERE
Geçen sezon eleme aşamalarında Avrupa macerasını noktalayan Beşiktaş, taraftarlarının özlemine son vermek istiyor.
Siyah-beyazlı ekip, rakibini elemesi halinde yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek ancak Litvanya ekibinin tur atlaması durumunda ise Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.
Son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, 36 takım arasında ligi 28. sırada bitirerek defteri kapatmıştı.
Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon Avrupa Ligi elemelerinde Shakhtar Donetsk'e elenmiş, Konferans Ligi'nde ise Lausanne'a karşı tur atlayamayarak iki turnuvada da mücadele edememişti.
TÜRKİYE'Yİ 47 KEZ TEMSİL ETTİ
Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde eleme turları dahil Türkiye'yi yurt dışında 47 kez temsil etti. Beşiktaş, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 7, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 19 ve UEFA Konferans Ligi'nde 2 defa yer aldı.