Kara Kartal avantaj peşinde! Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçı muhtemel 11'ler

AVRUPA KUPALARINDA 263. RANDEVU Kara Kartal, Kauno Zalgiris maçıyla birlikte Avrupa kupalarında da 263. randevusuna çıkacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 262 mücadelede 101 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 yenilgi aldı. Beşiktaş, Avrupa kupalarında 353 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 395 gole engel olamadı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında saat 20.00'de Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kartal, sahasında da kayıp yaşamadan deplasmandaki müsabakaya avantajlı çıkmak istiyor.





AVRUPA LİGİ'NDE 138. MÜSABAKA



UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 137 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 61 galibiyet, 25 beraberlik ve 51 mağlubiyet aldı. Kartal, oynadığı 137 karşılaşmada 214 kez gol sevinci yaşarken, 180 gol yedi.

LİTVANYA TAKIMLARIYLA İLK KEZ Kara Kartal, bugüne kadar Litvanya takımlarıyla Avrupa kupalarında mücadele etmedi. Kauno Zalgiris maçı siyah-beyazlıların bu ülke takımlarına karşı ilk deneyimi olacak.



Aynı şekilde rakip Zalgiris de ilk kez bir Türk takımıyla karşı karşıya gelecek.

DUSAN VLAHOVİC KADRODA



Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Dusan Vlahovic de bu maç için UEFA bildirilen listede kendine yer buldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Zalgiris karşılaşmasıyla birlikte golcü futbolcuya yavaş yavaş süre vermeye başlayacağını dile getirmişti.