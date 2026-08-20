Kara Kartal avantaj peşinde! Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçı muhtemel 11'ler
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında saat 20.00’de Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris’i Tüpraş Stadyumu’nda ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Karşılaşmayı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında saat 20.00'de Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kartal, sahasında da kayıp yaşamadan deplasmandaki müsabakaya avantajlı çıkmak istiyor.
MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ: Nübel, Murillo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Černy, Olaitan, Orkun Kökçü,Trossard, Oh.
KAUNO ŽALGIRIS: Deividas Mikelionis, Joris Moutachy, Anton Tolordava, Rokas Lekiatas, Marko Konatar, Yukiyoshi Karashima, Motiejus Burba, Amine Benchaib, Vykintas Slivka, Leon Kreković, Renan Oliveira.
AVRUPA KUPALARINDA 263. RANDEVU
Kara Kartal, Kauno Zalgiris maçıyla birlikte Avrupa kupalarında da 263. randevusuna çıkacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 262 mücadelede 101 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 yenilgi aldı. Beşiktaş, Avrupa kupalarında 353 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 395 gole engel olamadı.
AVRUPA LİGİ'NDE 138. MÜSABAKA
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 137 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 61 galibiyet, 25 beraberlik ve 51 mağlubiyet aldı. Kartal, oynadığı 137 karşılaşmada 214 kez gol sevinci yaşarken, 180 gol yedi.
LİTVANYA TAKIMLARIYLA İLK KEZ
Kara Kartal, bugüne kadar Litvanya takımlarıyla Avrupa kupalarında mücadele etmedi. Kauno Zalgiris maçı siyah-beyazlıların bu ülke takımlarına karşı ilk deneyimi olacak.
Aynı şekilde rakip Zalgiris de ilk kez bir Türk takımıyla karşı karşıya gelecek.
DUSAN VLAHOVİC KADRODA
Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Dusan Vlahovic de bu maç için UEFA bildirilen listede kendine yer buldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Zalgiris karşılaşmasıyla birlikte golcü futbolcuya yavaş yavaş süre vermeye başlayacağını dile getirmişti.
KALESİNİ GOLE KAPATTI
Beşiktaş, bu sezon oynadığı 5 resmi maçta da kalesinde gol görmedi. Vincenzo Italiano yönetiminde Midtjylland maçlarını 1-0 ve 2-0 kazanan siyah-beyazlılar, 3. eleme turu karşılaşmalarında da Hradec Kralove'u her iki müsabakada da 1-0 yendi. Kartal, Süper Lig'de yeni sezonun ilk mücadelesinde ise ağırladığı Eyüpspor karşısında 1-0 galip gelmeyi başardı.
TOBİAS STİELER DÜDÜK ÇALACAK
Beşiktaş ile Kauno Zailgiris arasında oynanacak maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'ın yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Jonas Weickenmeier yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Robin Braun olacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Sören Storks, AVAR'da da Benjamin Cortus yer alacak.
BEŞİKTAŞ'IN UEFA LİSTESİ
Beşiktaş'ın, Hradec Kralove maçları için UEFA'ya bildirdiği listede şu futbolcular bulunuyor:
"Alexander Nübel, Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Michael Murillo, Mustafa Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Işık, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan Sevim, Fahri Ay, Hyeongyu Oh, Mustafa Hekimoğlu, Dusan Vlahovic, Ahmet Bircan, Semih Kılıçsoy."