Beşiktaş'ta bir devrin sonu! Necip Uysal yeşil sahalara veda ediyor

Beşiktaş'ın simge isimlerinden tecrübeli futbolcu Necip Uysal, profesyonel futbol kariyerini noktalama kararı aldı. Siyah-beyazlı formayı 22 yıl boyunca giyen ve kulüp tarihine adını yazdıran kaptan için yarın (16 Ağustos) oynanacak Eyüpspor karşılaşması öncesinde görkemli bir veda organizasyonu düzenlenecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yarın (16 Ağustos) oynanacak Eyüpspor mücadelesi öncesinde Necip Uysal için veda organizasyonu düzenlendiği belirtildi.

Kulüp, kariyerinde Beşiktaş'tan başka takımda forma giymeyen Necip Uysal için şu mesajı paylaştı:

"22 yıl önce küçük bir çocuk olarak attığın adım, bugün Beşiktaş tarihine altın harflerle yazıldı. Altyapımızdan yetişen, armamızı Avrupa'da en çok terleten, tarihimizin en çok forma giyenlerinden ve en uzun süre kaptanlığımızı yapan Beşiktaş'ın çocuğu Necip… 10 kupayla taçlanan bu devasa sadakat ve vefa hikayesi için sonsuz teşekkürler."