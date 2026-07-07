Beşiktaş'ta Alexander Nübel transferinde sona doğru! İstanbul'a gelmesi bekleniyor
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Beşiktaş, kaleci transferinde önemli bir aşamaya geldi. Siyah-beyazlıların Bayern Münih forması giyen Alexander Nübel ile anlaşma sağladığı öne sürülürken, Alman kalecinin sağlık kontrolleri ve resmi imza süreci için İstanbul'a gelmesinin beklendiği öğrenildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kaleci arayışında sona yaklaştı.
Siyah-beyazlıların Bayern Münih'in Alman kalecisi Alexander Nübel ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.
Transferin resmi açıklamaya kavuşmasının ardından oyuncunun İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.
BEŞİKTAŞ KALECİ TRANSFERİNDE SONA YAKLAŞTI
Beşiktaş, yeni sezon planlaması kapsamında kaleci transferini tamamlamaya hazırlanıyor.
Edinilen bilgilere göre siyah-beyazlı ekip, Bayern Münih forması giyen Alexander Nübel ile prensip anlaşmasına vardı.
Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından transferin kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
ALEXANDER NÜBEL'İN İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR
Alman Milli Takımı kadrosunda da yer alan deneyimli file bekçisinin sağlık kontrolleri ve resmi sözleşme süreci için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Kulüplerden henüz transferi resmileştiren resmi bir açıklama yapılmadı.