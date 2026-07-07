Beşiktaş'ta Alexander Nübel transferinde sona doğru! İstanbul'a gelmesi bekleniyor

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Beşiktaş, kaleci transferinde önemli bir aşamaya geldi. Siyah-beyazlıların Bayern Münih forması giyen Alexander Nübel ile anlaşma sağladığı öne sürülürken, Alman kalecinin sağlık kontrolleri ve resmi imza süreci için İstanbul'a gelmesinin beklendiği öğrenildi.