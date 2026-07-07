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Beşiktaş'ta Alexander Nübel transferinde sona doğru! İstanbul'a gelmesi bekleniyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beşiktaş'ta Alexander Nübel transferinde sona doğru! İstanbul'a gelmesi bekleniyor

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Beşiktaş, kaleci transferinde önemli bir aşamaya geldi. Siyah-beyazlıların Bayern Münih forması giyen Alexander Nübel ile anlaşma sağladığı öne sürülürken, Alman kalecinin sağlık kontrolleri ve resmi imza süreci için İstanbul'a gelmesinin beklendiği öğrenildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kaleci arayışında sona yaklaştı.

Siyah-beyazlıların Bayern Münih'in Alman kalecisi Alexander Nübel ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Transferin resmi açıklamaya kavuşmasının ardından oyuncunun İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta Alexander Nübel transferinde sona doğru! İstanbul'a gelmesi bekleniyor - 1

BEŞİKTAŞ KALECİ TRANSFERİNDE SONA YAKLAŞTI

Beşiktaş, yeni sezon planlaması kapsamında kaleci transferini tamamlamaya hazırlanıyor.

Edinilen bilgilere göre siyah-beyazlı ekip, Bayern Münih forması giyen Alexander Nübel ile prensip anlaşmasına vardı.

Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından transferin kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Alexander Nübel transferinde sona doğru! İstanbul'a gelmesi bekleniyor - 2

ALEXANDER NÜBEL'İN İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Alman Milli Takımı kadrosunda da yer alan deneyimli file bekçisinin sağlık kontrolleri ve resmi sözleşme süreci için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Kulüplerden henüz transferi resmileştiren resmi bir açıklama yapılmadı.

Beşiktaş'ta Alexander Nübel transferinde sona doğru! İstanbul'a gelmesi bekleniyor - 3

BAYERN MÜNİH İLE PAZARLIK SÜRECİ

Beşiktaş'ın daha önce Alexander Nübel'in temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde olumlu ilerleme sağladığı belirtilmişti.

İlk etapta sunulan teklifin ardından Bayern Münih'in daha yüksek bonservis beklentisi nedeniyle görüşmeler devam etti.

Tarafların yürüttüğü pazarlıkların ardından anlaşma noktasına gelindiği öne sürülüyor.

Beşiktaş'ta Alexander Nübel transferinde sona doğru! İstanbul'a gelmesi bekleniyor - 4

ALEXANDER NÜBEL'İN MAAŞI VE BONSERVİSİ

İddialara göre Beşiktaş, Alexander Nübel ile yıllık 6 milyon euro ücret üzerinden prensip anlaşmasına vardı.

Transfer görüşmelerinde Bayern Münih'in bonservis beklentisinin pazarlık sürecinin en önemli başlığı olduğu ifade edildi.

Kulüpler arasında resmi rakam henüz açıklanmadı.

Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde transferi resmen duyurması bekleniyor.

Sürecin tamamlanmasının ardından Alexander Nübel'in sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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