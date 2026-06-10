Beşiktaş adını finale yazdırdı! Şampiyonluk yolunda dev randevu belli oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin beşinci ve son maçında Beşiktaş GAİN, sahasında ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Seriyi kazanmayı başaran siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk mücadelesinde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.
Müsabakaya iki ekip de pota altından bulduğu basketlerle başladı. Çeyreğin ilk bölümü dengeli bir oyuna sahne olurken Beşiktaş GAİN, üst üste gelen üç sayılık isabetlerle 8. dakikayı 19-11 önde geçti. Siyah-beyazlı ekip, hücumda ritmini bulmakta zorlanan Bahçeşehir Koleji karşısında birinci periyodu 19-13 üstün kapattı.
İkinci çeyrekte oyun, düşük tempoda ilerledi. Beşiktaş karşısında topu daha iyi paylaşan Bahçeşehir Koleji, 18. dakikada eşitliği yakaladı: 30-30. İlk yarının son bölümünde skor üstünlüğü sık sık el değiştirirken konuk ekip, Homesley'nin peş peşe basketleriyle soyunma odasına 39-35 önde girdi.
Bahçeşehir Koleji, ikinci yarıya boyalı alandan basketlerle girdi. Mathews'ün art arda yaptığı top kayıplarının ardından konuk takım, 23. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 37-47.
Bahçeşehir Koleji, farkı bir ara 11 sayıya (40-51) yükseltse de Beşiktaş, taraftarının da devreye girmesiyle Dotson ile 7-0'lık seri yakaladı: 47-51. Dotson ile pota altından etkili olmayı sürdüren siyah-beyazlılar, 29. dakikada öne geçti: 58-56.
Arka arkaya hücumlardan skor üretemeyen Beşiktaş karşısında, son saniyede Hale ile üç sayılık isabet bulan Bahçeşehir Koleji, final periyoduna 59-58 üstün gitti.