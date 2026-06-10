Beşiktaş adını finale yazdırdı! Şampiyonluk yolunda dev randevu belli oldu

Müsabakaya iki ekip de pota altından bulduğu basketlerle başladı. Çeyreğin ilk bölümü dengeli bir oyuna sahne olurken Beşiktaş GAİN, üst üste gelen üç sayılık isabetlerle 8. dakikayı 19-11 önde geçti. Siyah-beyazlı ekip, hücumda ritmini bulmakta zorlanan Bahçeşehir Koleji karşısında birinci periyodu 19-13 üstün kapattı.

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Bahçeşehir Koleji, farkı bir ara 11 sayıya (40-51) yükseltse de Beşiktaş, taraftarının da devreye girmesiyle Dotson ile 7-0'lık seri yakaladı: 47-51. Dotson ile pota altından etkili olmayı sürdüren siyah-beyazlılar, 29. dakikada öne geçti: 58-56.

Arka arkaya hücumlardan skor üretemeyen Beşiktaş karşısında, son saniyede Hale ile üç sayılık isabet bulan Bahçeşehir Koleji, final periyoduna 59-58 üstün gitti.