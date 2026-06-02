Beşiktaş'tan Zidane hamlesi! Fransız efsaneye proje sunuldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, dünya futbolunun en önemli isimlerinden Zinedine Zidane için girişimde bulunduğu öne sürüldü. Siyah-beyazlı yönetimin, Fransız teknik adama aracılar üzerinden proje sunduğu ve taraflar arasında temasların sürdüğü iddia edildi.

Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması kapsamında teknik direktör arayışları devam ediyor. Futbol direktörlüğü görevine Önder Özen'in getirilmesinin ardından çalışmalarını hızlandıran siyah-beyazlıların, Zinedine Zidane ismini gündemine aldığı öne sürüldü. İddialara göre Beşiktaş yönetimi, Fransız teknik adama kulübün gelecek planlarını içeren bir proje sundu.

ZİDANE 2021'DEN BU YANA TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR

Teknik direktörlük kariyerinde Real Madrid ile önemli başarılara imza atan Zinedine Zidane, 2021 yılında İspanyol devinden ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmadı.

53 yaşındaki çalıştırıcı, Real Madrid'in başında üst üste üç kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayarak futbol tarihine geçti.

BEŞİKTAŞ'IN PROJESİ MASADA

Kulise yansıyan bilgilere göre Beşiktaş, aracılar vasıtasıyla Zidane cephesine yeni sezon yapılanmasını içeren bir proje sundu.

İddialarda, Fransız teknik adamın projeye ilk aşamada olumsuz yaklaşmadığı ancak transfer bütçesi, kadro yapılanması ve sportif hedeflerle ilgili daha detaylı bilgi talep ettiği öne sürüldü.

BÜTÇE VE KADRO PLANLAMASI GÖRÜŞÜLECEK

Beşiktaş yönetiminin önümüzdeki günlerde Zidane'a kulübün mali planlaması, transfer bütçesi ve gelecek vizyonunu içeren kapsamlı bir sunum yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Taraflar arasında resmi bir anlaşma bulunmazken, olası görüşmelerin ardından sürecin netlik kazanması bekleniyor.

GÖZLER BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNDE

Siyah-beyazlıların teknik direktör konusunda nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu olurken, Zidane iddiası Türk futbolunda geniş yankı uyandırdı.

Fanatik'in haberine göre; Önümüzdeki günlerde yapılması beklenen görüşmelerin ardından Beşiktaş'ın teknik direktör tercihine ilişkin daha somut gelişmelerin ortaya çıkması Beşiktaş'ın teknik direktör arayışında Zidane isminin gündeme gelmesi, futbol kamuoyunda dikkat çekti. Sürecin nasıl şekilleneceği ve taraflar arasında resmi adım atılıp atılmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

