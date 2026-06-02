Beşiktaş'tan Zidane hamlesi! Fransız efsaneye proje sunuldu
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, dünya futbolunun en önemli isimlerinden Zinedine Zidane için girişimde bulunduğu öne sürüldü. Siyah-beyazlı yönetimin, Fransız teknik adama aracılar üzerinden proje sunduğu ve taraflar arasında temasların sürdüğü iddia edildi.
Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması kapsamında teknik direktör arayışları devam ediyor. Futbol direktörlüğü görevine Önder Özen'in getirilmesinin ardından çalışmalarını hızlandıran siyah-beyazlıların, Zinedine Zidane ismini gündemine aldığı öne sürüldü. İddialara göre Beşiktaş yönetimi, Fransız teknik adama kulübün gelecek planlarını içeren bir proje sundu.
ZİDANE 2021'DEN BU YANA TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR
Teknik direktörlük kariyerinde Real Madrid ile önemli başarılara imza atan Zinedine Zidane, 2021 yılında İspanyol devinden ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmadı.
53 yaşındaki çalıştırıcı, Real Madrid'in başında üst üste üç kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayarak futbol tarihine geçti.
BEŞİKTAŞ'IN PROJESİ MASADA
Kulise yansıyan bilgilere göre Beşiktaş, aracılar vasıtasıyla Zidane cephesine yeni sezon yapılanmasını içeren bir proje sundu.
İddialarda, Fransız teknik adamın projeye ilk aşamada olumsuz yaklaşmadığı ancak transfer bütçesi, kadro yapılanması ve sportif hedeflerle ilgili daha detaylı bilgi talep ettiği öne sürüldü.