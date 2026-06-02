Kartal final yolunda avantajı kaptı! Play-off'ta ilk söz Beşiktaş'ın

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci maç 4 Haziran Perşembe günü yine Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Bahçeşehir Koleji, Dotson'ın sayılarına Flynn ile karşılık verse de siyah-beyazlılar, son 1 dakikada 77-73'lük avantaj elde etti. Kalan sürede skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, maçı 82-79 kazandı.

Son periyotta pota altından kaydedilen karşılıklı basketlerle başladı. İki takım da bu periyotta kısa oyuncularıyla skor üretirken Beşiktaş, Morgan'ın peş peşe bulduğu sayılarla son 3 dakikaya 71-70 önde girdi.

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Beşiktaş GAİN'de Conor Morgan 13, Jonah Mathews ve Yiğit Arslan 12'şer, Brynton Lemar 11 ve Devon Doston da 10 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Bahçeşehir Koleji'nde ise Malachi Flynn'in 23, Mateusz Ponitka ve Trevion Williams'ın 11'er sayısı kazanmak için yeterli olmadı.