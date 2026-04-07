Beşiktaş’tan MHK ve VAR'a tarihi rest! Tüpraş Stadyumu’nda "kukla var" pankartı

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında oynanan olaylı Fenerbahçe derbisinin yankıları dinmek bilmiyor. Maçın uzatma dakikalarında verilen tartışmalı penaltı kararı, Beşiktaş camiasını Merkez Hakem Kurulu ve VAR yönetimine sert tepki göstermeye itti. Beşiktaş taraftarları, Tüpraş Stadyumu’nun dış cephesine “Kukla VAR” pankartı asarak MHK’ye tepkilerini sürdürdü.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını ve prestij mücadelesini yakından ilgilendiren dev derbi, sadece saha içiyle değil, saha dışındaki "hakem" tartışmalarıyla da tarihe geçti.

Fotoğraf (AA) Fenerbahçe'nin uzatma dakikalarında kazandığı penaltı golüyle sahadan 1-0 mağlup ayrılan Beşiktaş'ta, bitiş düdüğüyle birlikte sinirler gerildi. Maçın hemen ardından iki dev kulüp sosyal medya üzerinden adeta birbirine girdi.

BEŞİKTAŞ CEPHESİNDEN SERT TEPKİ: "EMEK HIRSIZLARI" Beşiktaş cephesi, verilen kararı "skandal" olarak nitelerken, paylaşımlarda "emek hırsızlığı" vurgusu yapılarak MHK ve VAR hakemleri doğrudan hedef alındı. BAŞKAN SERDAL ADALI'DAN MHK'YE SERT TEPKİ Sezon başından bu yana hakem yönetimlerinden şikayetçi olan Beşiktaş Yönetimi, Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı penaltı kararıyla patlama noktasına ulaştı. Maçın ardından kameralar karşısına geçen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem yönetimini sitem dolu ifadelerle eleştirdi. Adalı, hakemlerin adil yönetimden uzaklaştığını savunarak bu durumun Türk futboluna zarar verdiğini vurguladı ve camianın artık sabrının taştığını tüm Türkiye'ye ilan etti.