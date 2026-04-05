Kanarya uzatmalarda hayat buldu! Fenerbahçe Beşiktaş'ı tek golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynadıkları Gaziantep FK maçına göre ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Genç çalıştırıcı, bu isimlerin yerine kaptan Milan Skriniar, Nelson Semedo ve Anderson Talisca'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

Beşiktaş karşısında 4-2-3-1 sistemiyle sahaya çıkan Tedesco, kalede Ederson Moraes'i oynatırken, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta ikilide Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante'yi kullanan 40 yaşındaki teknik adam, hücumda Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Anthony Musaba'yı görevlendirdi. Tedesco, gol yollarında ise Anderson Talisca'ya şans tanıdı.

Fenerbahçe'de Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif ise yedek soyundu.

SÜPER LİG'DE İLK KEZ 11 YABANCIYLA SAHAYA ÇIKTI

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında sahaya 11 yabancı futbolcuyla çıktı.

Sarı-lacivertliler, ilk defa Domenico Tedesco yönetiminde Süper Lig'de 11 yabancıyla sahada yer aldı.