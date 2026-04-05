Kanarya uzatmalarda hayat buldu! Fenerbahçe Beşiktaş'ı tek golle geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetti. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, uzatma anlarında yakaladığı penaltıyı gole çevirerek sahadan 1-0 galip ayrıldı ve zirve takibinde hata yapmadı. İşte nefes kesen mücadelede yaşananlar…

Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, derbi maçta karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Yasin Kol düdük çaldı. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum üstlendi.

Ev sahibi Fenerbahçe mücadeleye, "Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Musaba, Asensio, Nene, Talisca" ilk 11'iyle başladı.

Konuk Beşiktaş ise, "Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun Kökçü, Olaitan, Oh" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Fenerbahçe ilk dakikada gole yaklaştı. Asensio'nun ceza sahasına gönderdiği pasla penaltı noktasına yakın bir noktada buluşan Nene, rakibinden sıyrıldıktan sonra rahat pozisyonda şutunu çekti ancak top yandan auta çıktı.

10'uncu dakikada sağ kanattaki Orkun Kökçü'nün ortasında ceza sahasındaki Oh kafayı vurdu. Bu pozisyonda Ederson gole izin vermedi. Seken topla buluşan Cerny'nin yakın mesafeden şutunda ise top savunmadan sekerek kornere çıktı.

25'inci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdaki serbest vuruşta topun başına geçen Talisca'nın şutunda kaleci Ersin topu kornere çeldi. 40'ıncı dakikada sağ taraftaki Cerny'nin pasıyla ceza sahası yayında buluşan Orkun Kökçü'nün gelişine şutunda kaleci Ederson, topu kornere gönderdi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

56'ncı dakikada Guendouzi, sol taraftan kazanılan köşe vuruşunu Nene ile paslaşarak kullandı. Guendouzi'nin sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortaya Gökhan Sazdağı ters vurdu ve top ağlara gitti. Ancak VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

61'inci dakikada Gökhan Sazdağı'nın hatalı pası sonrası topa hareketlenen Cherif'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Ersin Destanoğlu gole izin vermedi. 73'üncü dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası sağında topla buluştuktan sonra soluna çekerek yaptığı vuruşta Kante'den seken top kornere çıktı.

74'üncü dakikada Fred'in savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, sol taraftan ceza sahasına girdikten sonra sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi. 85'inci dakikada Levent Mercan'ın savunmadan çıkardığı topa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına yaklaştı.

Kerem'in pasıyla topla buluşan Cherif'in ceza sahası içi sağ çaprazda müsait pozisyondaki şutunda kaleci Ersin Destanoğlu'ndan seken top kornere çıktı. 90+6'ncı dakikada Guendouzi'nin uzun topuna hareketlenen Nene, ceza sahasına girdi ve Agbadou'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol bu pozisyonda penaltı kararı verdi.

Fenerbahçe, 90+11'inci dakikada öne geçti. Penaltıyı kullanan Kerem Aktürkoğlu, topu sol köşeden ağlara gönderdi: 1-0. Fenerbahçe maçı 1-0'lık skorla kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

ASENSIO DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'de Marco Asensio, 19'uncu dakikada Oh ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Bir süre sahada tedavi uygulanan oyuncu, kısa süre kendini denedi. Maça devam edemeyen Asensio, 24'üncü dakikada yerini Fred'e bıraktı.

MURİLLO KAFA TRAVMASI ŞÜPHESİYLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Maçın ilk yarısında rakibiyle girdiği pozisyon sonrasında bir süre sakatlık yaşayan Amir Murillo, ikinci devre sahaya çıkmadı. Kafa travması şüphesi olan Panamalı sağ bek, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Murillo, kafa travması sebebiyle oyundan çıktığı için iki takımın da +1'er değişiklik hakkı oldu.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

1. dakikada Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Asensio'nun pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Nene, rakibinden sıyrılıp karşı karşıya pozisyonda yerden vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

10. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orkun Kökçü'nün sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Oh'un kafa vuruşunda Ederson topu çıkardı. Dönen top Cerny'de kaldı. Bu futbolcunun kale sahası önünden düzeltip vuruşunda, savunma son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı kornere yolladı.

25. dakikada Semedo'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Bu futbolcunun sağ çaprazdan direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı, kaleci Ersin kornere tokatlamayı başardı.

40. dakikada Beşiktaş hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Cerny, ceza sahası önüne hareketlenen Orkun Kökçü'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Ederson uzanarak topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

(İKİNCİ YARI)

56. dakikada Talisca'nın pasında Guendouzi'nin yayın hemen gerisinden vuruşunda kaleci Ersin, meşin yuvarlağı sağdan kornere çeldi.

56. dakikada paslaşarak kullandıkları korner sonrası Guendouzi'nin ortasında Gökhan'ın ters vuruşunda top ağlarla buluştu.

57. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsaytta olduğu gerekçesiyle ağlara giden top gol iptal edildi.

60. dakikada Gökhan Sazdağı'nın pasında Agbadou topu ayağının altından kaçırınca Sidiki Cherif, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Cherif'in vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

73. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda top kalenin üzerinden az farkla dışarı gitti.

74. dakikada savunma arkasına atılan pasta Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içine girip kaleci Ersin karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşunda Ersin, gole izin vermedi. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

85. dakikada Kerem'in pasında Sidiki Cherif'in vuruşunda kaleci Ersin'in müdahalesi sonrası top kalenin üzerinden kornere gitti.

90+6. dakikada defansın arkasına sarkan Nene, rakip cezası içerisinde Agbadou'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

90+11. dakikada penaltıda topun başına geçen Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

MAÇTAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynadıkları Gaziantep FK maçına göre ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

İtalyan teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Gaziantep FK maçında ilk 11'de değerlendirdiği Levent Mercan, Yiğit Efe Demir ve Sidiki Cherif'i yedek soyundurdu.

Genç çalıştırıcı, bu isimlerin yerine kaptan Milan Skriniar, Nelson Semedo ve Anderson Talisca'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

Beşiktaş karşısında 4-2-3-1 sistemiyle sahaya çıkan Tedesco, kalede Ederson Moraes'i oynatırken, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta ikilide Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante'yi kullanan 40 yaşındaki teknik adam, hücumda Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Anthony Musaba'yı görevlendirdi. Tedesco, gol yollarında ise Anderson Talisca'ya şans tanıdı.

Fenerbahçe'de Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif ise yedek soyundu.

SÜPER LİG'DE İLK KEZ 11 YABANCIYLA SAHAYA ÇIKTI

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında sahaya 11 yabancı futbolcuyla çıktı.

Sarı-lacivertliler, ilk defa Domenico Tedesco yönetiminde Süper Lig'de 11 yabancıyla sahada yer aldı.

SKRİNİAR, 1,5 AY SONRA SAHADA

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Milan Skriniar, 1,5 ay sonra formasına kavuştu.

Bu sezon gösterdiği istikrarlı ve başarılı performansıyla beğeni toplayan yıldız oyuncu, 19 Şubat tarihinde Nottingham Forest ile oynanan müsabakada sakatlık yaşamıştı. Sakatlığının ardından 7 resmi müsabakada oynayamayan Skriniar, Beşiktaş derbisiyle sahalara döndü.

SAKATLIĞINI ATLATAN LEVENT KADRODA

Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan, Beşiktaş maçı kadrosuna alındı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle derbi kadrosunda olup olmayacağı maç saatinde belli olacak Levent, Domenico Tedesco'nun kararıyla kadroya alındı. Levent Mercan, maça yedek kulübesinde başladı.

SEMEDO 4 MAÇ SONRA SAHADA

Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Nelson Semedo, 4 maç aranın ardından forma giydi.

Ligde Antalyaspor ile oynanan müsabakada yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzak kalan Semedo, kupada Gaziantep FK ile ligde sırasıyla Samsunspor, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK müsabakalarını kaçırmıştı. 32 yaşındaki Portekizli oyuncu, 1 ayı aşkın sürenin ardından derbiyle formasına kavuştu.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde tek oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak hazır durumda olmayan Edson Alvarez, önemli maçta takımını yalnız bıraktı.

ÜÇ OYUNCUNUN İLK BEŞİKTAŞ DERBİSİ HEYECANI

Fenerbahçe'de 3 oyuncu, ilk kez Beşiktaş derbisinin heyecanını yaşadı. Sarı-lacivertlilerde Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante, ilk kez bir Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktı.

Sidiki Cherif ve Mert Günok ise müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş derbisine yoğun ilgi gösterdi.

Maçtan saatler öncesinde stat ve civarında toplanan sarı-lacivertliler, maç öncesinde takımlarına tezahüratlarla destekte bulundu. Müsabaka başlamadan önce tribünde ışık gösterisi de yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, oynadıkları son Kasımpaşa maçının ilk 11'ini bozmadı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Chobani Stadı'nda oynanan derbiye Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh ile başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Deneyimli teknik adam, ligde son olarak Kasımpaşa ile oynanan ve 2-1 kazanılan mücadelenin ilk 11'ini, Fenerbahçe karşısında da sahaya sürdü.

EMİRHAN TOPÇU, 5 MAÇ SONRA KADRODA

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Emirhan Topçu, 5 maç sonra kadroda kendine yer buldu.

Ligin 23. haftasında oynanan Göztepe mücadelesinde sakatlanan Emirhan, Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta kadroya girememişti. Süper Lig'e verilen milli arada takımla çalışmalara başlayan 25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe derbisinde yedek soyundu.

BEŞİKTAŞ'TA 5 OYUNCUNUN İLK FENERBAHÇE DERBİSİ

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk 11'de şans verdiği 5 futbolcu, Fenerbahçe karşısında ilk kez forma giydi.

Beşiktaş'ta devre arasında takıma dahil olan Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Kristjan Asllani, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı formayla ilk defa sarı-lacivertlilere rakip oldu. Yedek kulübesinde yer alan Devis Vasquez ve Jota Silva da şans bulmaları halinde Fenerbahçe derbisinin heyecanını tadacak.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Siyah-beyazlı taraftarlar, Chobani Stadı'nda oynanan derbide takımlarını yalnız bırakmadı.

Tüpraş Stadı'nda toplanan Beşiktaşlı 2 bin 100 taraftar, 45 otobüs ile Kadıköy'e geldi. Taraftarlar, maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

