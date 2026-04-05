Kanarya uzatmalarda hayat buldu! Fenerbahçe Beşiktaş'ı tek golle geçti
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetti. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, uzatma anlarında yakaladığı penaltıyı gole çevirerek sahadan 1-0 galip ayrıldı ve zirve takibinde hata yapmadı. İşte nefes kesen mücadelede yaşananlar…
Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum üstlendi.
Ev sahibi Fenerbahçe mücadeleye, "Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Musaba, Asensio, Nene, Talisca" ilk 11'iyle başladı.
Konuk Beşiktaş ise, "Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun Kökçü, Olaitan, Oh" ilk 11'iyle sahada yer aldı.
Fenerbahçe ilk dakikada gole yaklaştı. Asensio'nun ceza sahasına gönderdiği pasla penaltı noktasına yakın bir noktada buluşan Nene, rakibinden sıyrıldıktan sonra rahat pozisyonda şutunu çekti ancak top yandan auta çıktı.
10'uncu dakikada sağ kanattaki Orkun Kökçü'nün ortasında ceza sahasındaki Oh kafayı vurdu. Bu pozisyonda Ederson gole izin vermedi. Seken topla buluşan Cerny'nin yakın mesafeden şutunda ise top savunmadan sekerek kornere çıktı.
25'inci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdaki serbest vuruşta topun başına geçen Talisca'nın şutunda kaleci Ersin topu kornere çeldi. 40'ıncı dakikada sağ taraftaki Cerny'nin pasıyla ceza sahası yayında buluşan Orkun Kökçü'nün gelişine şutunda kaleci Ederson, topu kornere gönderdi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.