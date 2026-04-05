Derbi sonrası Beşiktaş’tan penaltı tepkisi: “Emek hırsızları”

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, uzatma dakikalarında kazandığı penaltı golüyle Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha dışındaki tansiyon da zirveye çıktı. İki kulüp, sosyal medya üzerinden adeta birbirine girdi. Beşiktaş cephesi "skandal" ve "emek hırsızlığı" suçlamalarında bulunurken Fenerbahçe ise rakibine ironik paylaşımlarla sert yanıt verdi.

Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, derbi maçta karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Yasin Kol düdük çaldı.

Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum üstlendi.

Ev sahibi Fenerbahçe mücadeleye, "Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Musaba, Asensio, Nene, Talisca" ilk 11'iyle başladı.

Konuk Beşiktaş ise, "Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun Kökçü, Olaitan, Oh" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Fenerbahçe ilk dakikada gole yaklaştı. Asensio'nun ceza sahasına gönderdiği pasla penaltı noktasına yakın bir noktada buluşan Nene, rakibinden sıyrıldıktan sonra rahat pozisyonda şutunu çekti ancak top yandan auta çıktı.

10'uncu dakikada sağ kanattaki Orkun Kökçü'nün ortasında ceza sahasındaki Oh kafayı vurdu. Bu pozisyonda Ederson gole izin vermedi. Seken topla buluşan Cerny'nin yakın mesafeden şutunda ise top savunmadan sekerek kornere çıktı.

25'inci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdaki serbest vuruşta topun başına geçen Talisca'nın şutunda kaleci Ersin topu kornere çeldi. 40'ıncı dakikada sağ taraftaki Cerny'nin pasıyla ceza sahası yayında buluşan Orkun Kökçü'nün gelişine şutunda kaleci Ederson, topu kornere gönderdi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

56'ncı dakikada Guendouzi, sol taraftan kazanılan köşe vuruşunu Nene ile paslaşarak kullandı. Guendouzi'nin sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortaya Gökhan Sazdağı ters vurdu ve top ağlara gitti. Ancak VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

61'inci dakikada Gökhan Sazdağı'nın hatalı pası sonrası topa hareketlenen Cherif'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Ersin Destanoğlu gole izin vermedi. 73'üncü dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası sağında topla buluştuktan sonra soluna çekerek yaptığı vuruşta Kante'den seken top kornere çıktı.

74'üncü dakikada Fred'in savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, sol taraftan ceza sahasına girdikten sonra sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi. 85'inci dakikada Levent Mercan'ın savunmadan çıkardığı topa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına yaklaştı.

Kerem'in pasıyla topla buluşan Cherif'in ceza sahası içi sağ çaprazda müsait pozisyondaki şutunda kaleci Ersin Destanoğlu'ndan seken top kornere çıktı. 90+6'ncı dakikada Guendouzi'nin uzun topuna hareketlenen Nene, ceza sahasına girdi ve Agbadou'nun müdahalesiyle yerde kaldı.

Hakem Yasin Kol bu pozisyonda penaltı kararı verdi. Fenerbahçe, 90+11'inci dakikada öne geçti. Penaltıyı kullanan Kerem Aktürkoğlu, topu sol köşeden ağlara gönderdi: 1-0.

Fenerbahçe maçı 1-0'lık skorla kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

BEŞİKTAŞ CEPHESİNDEN SERT TEPKİ: "SKANDAL KARAR!"

Karşılaşmanın son anlarında Fenerbahçe lehine çalınan penaltı düdüğü, siyah-beyazlı camiada büyük tepki yarattı. Maçın bitimiyle birlikte resmi hesaplarını aktif şekilde kullanan Beşiktaş Kulübü, hakem kararına yönelik ilk tepkisini "Skandal bir penaltı kararı" ifadeleriyle ortaya koydu.

Siyah-beyazlılar, bu paylaşımın ardından derbi sonucunu siyah bir ekran görüntüsü eşliğinde takipçilerine duyurdu.

"EMEK HIRSIZLARI"

Gerginlik, Beşiktaş'ın gece yarısı yaptığı paylaşımlarla devam etti.

Penaltı pozisyonuna ait bir kareyi siyah-beyaz efektle paylaşan Beşiktaş resmi hesabı, görselin altına "Emek hırsızları" notunu düşerek hakem yönetimine ve rakibine olan eleştirisini dile getirdi.

Siyah-beyazlı kulüp, pozisyonun adil olmadığını vurgularken, bu paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı ve gündemde öne çıktı.

FENERBAHÇE'DEN İRONİK YANIT: "YAPACAK İŞLERİ YOK"

Beşiktaş'ın sert suçlamalarına Fenerbahçe cephesinden yanıt gecikmedi. Galibiyetin coşkusunu yaşayan sarı-lacivertliler, rakibinin tepkilerine göndermeli bir dille karşılık verdi.

Fenerbahçe resmi hesabı, Beşiktaş yönetimini hedef alarak, "Beşiktaş yönetiminin bu akşam yapacak fazla işi yok" sözleriyle imalı bir paylaşımda bulundu.

FENERBAHÇE'DEN SERGEN YALÇIN'IN SOYUNMA ODASINA GÖNDERME

Fenerbahçe, sahadaki üstünlüğünü sosyal medyaya da taşıdı. Sarı-lacivertli kulüp, Beşiktaş'ın Kadıköy'de daha önce kazandığı bir maçın ardından yaptığı soyunma odası kutlama görselini alıntılayarak rakibine göndermede bulunarak "Oyun bitti" mesajı paylaşıldı

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın Kadıköy'de daha önce kazandığı bir maçın ardından paylaştığı soyunma odası kutlama görseline video ile yanıt verdi ve paylaşımına "Oyun bitti" notunu ekleyerek rakibine göndermede bulundu.

