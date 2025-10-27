27 Ekim 2025, Pazartesi
Beşiktaş'tan TFF'ye bahis çağrısı: Açıklayın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.10.2025 14:18
Beşiktaş’tan TFF’ye bahis çağrısı: Açıklayın

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 100'den fazla hakemin bahis oynadığını açıklamasının ardından Beşiktaş, TFF'ye çağrıda bulunarak bu hakemlerin isimlerinin ve bahis oynanan maçların açıklanmasını istedi.

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çağrıda bulunarak, bahis hesabı bulunan ve hesaplarını aktif olarak kullanan hakemlerin, bu hakemlerin bahis oynadığı maçların ve ne tür bahisler oynandığının kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirtti.

Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, sahada adaleti tesis etmekle görevli hakemlerin bahis hesaplarının olduğu ve aktif olarak bahis hesaplarını kullandıkları şeklindeki açıklamasını büyük bir dikkatle takip ettik.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğu çalışmanın çok kıymetli ve temiz futbol için bir milat olduğuna inanıyoruz.

Federasyondan bahis hesabı bulunan ve hesaplarını aktif olarak kullanan hakemleri, bu hakemlerin bahis oynadığı maçları ve ne tür bahisler oynandığını şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmalarını talep ediyoruz.

Beşiktaş JK olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve geriye dönük tüm haklarımızı arayacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

