Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde Sergen Yalçın’a güveniyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 8 maçın 4'ünü kazanırken, sadece 1 kez kaybetti. Söz konusu 8 müsabakanın 3'ünde ise sarı-lacivertlilere rakip olan Yalçın, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrılırken, mağlubiyet yaşamadı.



Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu sezon şu ana kadar beklentilerin uzağında kalan ve taraftarını ezeli rakibi karşısında alacağı galibiyet ile mutlu etmek isteyen siyah-beyazlıların derbilerdeki en büyük kozu ise Sergen Yalçın. Beşiktaş'ta ikinci dönemini yaşayan Yalçın, bu sezonki ikinci derbi heyecanını yaşayacak.