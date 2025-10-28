Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde Sergen Yalçın'a güveniyor
Süper Lig'de pazar günü Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak. Her iki takım da kazanarak lider Galatasaray'a yaklaşmak isterken, derbi öncesi Sergen Yalçın ile ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 8 maçın 4'ünü kazanırken, sadece 1 kez kaybetti. Söz konusu 8 müsabakanın 3'ünde ise sarı-lacivertlilere rakip olan Yalçın, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrılırken, mağlubiyet yaşamadı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu sezon şu ana kadar beklentilerin uzağında kalan ve taraftarını ezeli rakibi karşısında alacağı galibiyet ile mutlu etmek isteyen siyah-beyazlıların derbilerdeki en büyük kozu ise Sergen Yalçın. Beşiktaş'ta ikinci dönemini yaşayan Yalçın, bu sezonki ikinci derbi heyecanını yaşayacak.
SERGEN YALÇIN'IN 9. DERBİSİ
Sergen Yalçın, bugüne kadar Beşiktaş'ın başında Galatasaray ile 5, Fenerbahçe'yle de 3 kez mücadele etti. 52 yaşındaki teknik adam, söz konusu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı.
Kartal, bu maçlarda 13 gol atarken, filelerinde 10 gol gördü.
FENERBAHÇE'YE KAYBETMEDİ
Tecrübeli teknik adam, 'Beşiktaş Teknik Direktörü' olarak 2'si iç sahada, 1'i de deplasmanda olmak üzere 3 kez Fenerbahçe derbisine çıktı. Tüpraş Stadyumu'ndaki maçlardan 2-0'lık galibiyet ve 1-1'lik beraberlikle ayrılan Yalçın, Kadıköy'de ise 4-3'lük skorla gülen taraf oldu.
Sergen Yalçın'ın, sarı-kırmızılılar ve sarı-lacivertlilere karşı performansı şöyle:
Süper Lig - 15 Mart 2020
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0
Süper Lig - 19 Temmuz 2020
Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0
Süper Lig - 29 Kasım 2020
Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4
Süper Lig - 17 Ocak 2021
Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1
Süper Lig - 21 Mart 2021
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1
Süper Lig - 8 Mayıs 2021
Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1
Süper Lig - 25 Ekim 2021
Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1
Süper Lig - 4 Ekim 2025
Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 1
