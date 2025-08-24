Beşiktaş’ta ayrılık: Emrecan Terzi Serikspor’a kiralandı

24 Ağustos 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 24.08.2025 13:38 Güncelleme: 24.08.2025 13:44
Beşiktaş, Emrecan Terzi’nin Trendyol 1. Lig temsilcisi Serikspor’a kiralandığını açıkladı. Siyah beyazlılar genç oyuncuya başarıları diledi.

Beşiktaş Kulübü, Emrecan Terzi'nin Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor'a kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi'nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serikspor ile anlaşmaya varılmıştır. Serkan Emrecan Terzi'ye yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

