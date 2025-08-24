Beşiktaş'ta ayrılık: Emrecan Terzi Serikspor'a kiralandı
Beşiktaş, Emrecan Terzi’nin Trendyol 1. Lig temsilcisi Serikspor’a kiralandığını açıkladı. Siyah beyazlılar genç oyuncuya başarıları diledi.
Beşiktaş Kulübü, Emrecan Terzi'nin Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor'a kiralandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi'nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serikspor ile anlaşmaya varılmıştır. Serkan Emrecan Terzi'ye yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.