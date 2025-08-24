Beşiktaş milli oyuncunun peşinde! Genç yıldız adayı için Porto'ya teklif
Beşiktaş, Porto forması giyen milli forvet Deniz Gül'ü kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.
Beşiktaş, Porto'nun 21 yaşındaki santrforu Deniz Gül'ü kadrosuna katmak için harekete geçti.
Siyah beyazlılar, genç oyuncuyu kiralık olarak transfer etmeyi hedeflerken, Porto bonservis satışı istiyor. Pazarlıklar sürüyor ve görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.
Hammarby'de yetişen Genç milli futbolcu, geçen sezon Porto'da 24 maçta 656 dakika oynayıp 2 gol attı.