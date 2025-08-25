Beşiktaş yeni transferi KAP’a bildirdi! Forvete yeni isim

25 Ağustos 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2025 12:29 Güncelleme: 25.08.2025 12:35
Beşiktaş, El Bilal Toure'yi şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Atalanta ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Genç oyuncu için açıklama geldi.

Beşiktaş Kulübü, Atalantalı oyuncu El Bilal Toure'nin kiralık transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu El Bilal Toure'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

23 yaşındaki Malili oyuncu, santrfor pozisyonunda forma giyiyor.

