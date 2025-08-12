12 Ağustos 2025, Salı
Beşiktaş'ta St. Patrick's maçı hazırlıkları devam etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 12.08.2025 13:42
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında 14 Ağustos Perşembe günü İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idman 1 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.00'de başlayacak.

