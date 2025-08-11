Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı açıkladı: O ismi çok istiyorum

Barcelona, Manchester United'dan Marcus Rashford'ı kiraladı (AA)

RASHFORD TRANSFERİ

Marcus Rashford'un hiç gündemlerine gelmediğini söyleyen Adalı, "Rashford ile hiç ilgilenmedik ama sıkça yazıldı çizildi. Ne oldu, oyuncu sonunda Barcelona'ya gitti. Ama yolları ayırmayı planladığımız oyuncularımız Rashford haberlerini görüp bizden taleplerini yükselttiler. Sonra bir de bu iddiaları ortaya atan kişiler 'Rashford'u istedi ama alamadı.' diye başlıklar atıp eleştiri yapmaya başladılar." dedi.

Her türlü baskıya rağmen inandıkları şekilde transfer çalışmaları yapacaklarını aktaran Adalı, "Beşiktaş'ın menfaatleri bizim alabileceğimiz eleştirilerden çok daha önemlidir. Biz şahsımıza yapılan eleştirileri göğüsleriz ancak Beşiktaş'a gereksiz külfet oluşturacak bir işe ne olursa olsun imza atmayız." ifadelerini kullandı.

"ÖNCE TRANSFERLERİ BİTİRELİM"

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile ilgili de konuşan Serdal Adalı, "Göreve geldiğimiz günden itibaren bir projeksiyon yaptık. Buna göre de en uygun hocanın kendisi olduğuna karar verdik. Kararımızın arkasındayız. Yapılan eleştiriler karşısında da inanılmaz şoktayım. Daha ligin ilk maçına bile çıkmadan hoca yollamayı düşünüyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir algı operasyonu görmedim. Shakhtar maçında arzulanan Beşiktaş'ı izletemediğimizin bilincindeyiz. Bunun nedenlerini ve çözümlerini de kendi aramızda konuştuk ve gerekenleri yapıyoruz. Hocanın oyun tercihinden oyuncu değişikliklerine kadar her şey tartışmaya açıldı ancak henüz sezonun başındayız ve çok uzun bir yolumuz var. Bu yolda zaman zaman yenilgiler de istenmeyen sonuçlar da olacak. Her puan kaybında bu denli büyük bir kaos yaşayamayız. Ben Beşiktaş taraftarının zor günlerde ne kadar aklıselim davrandığını, takımlarını nasıl desteklediğini en iyi bilen insanlardan biriyim. Bunu maksatlı olarak yapan çevreler var. Eleştirecekseniz eleştirin. Faydası olacak her eleştiriye açığız. Beni eleştirin. Transferler gecikiyor diyebilirsiniz. Önce transferleri bitirelim, takımımızı ideal kurgusuyla görelim, ondan sonra hocayı yargılayalım. Hoca kibar olduğu için 'Elimdeki kadro bu, elimdekilerle bunu yapıyorum.' demiyor. Hocaya bu kadar haksızlık yapmanın manası yok. Daha önce de söylediğim gibi geçtiğimiz kış sezonunda yerli ve yabancı hocalarla görüştüm. Kimse o günkü koşullarda bu göreve gelmeye cesaret edemedi. Ole geldi ve bir şeyler yapmaya çalıştı. Bir heyecan getirdi. Hocaya süre vereceğiz. Takım hedeflerinden, istenen kadro yapısından çok uzakken, psikolojik ve mental açıdan diplerdeyken taşın altına elini koyan, kaçmayan hocanın elbette kredisi olacak. Transferlerimizi tamamlayınca artık top hocada olacak. İstediğimiz şekilde mücadele eden ve büyük takım oyunu oynayan bir ekibi kendisinden bekleyeceğiz." dedi.

Bin düşünüp bir adım atacaklarını söyleyen Adalı, "Geçmişimize bir bakın ve yılın bugünleri için ne zaman bu transfer performansı sergilenmiş objektif olarak değerlendirin. Geride kalan 4 yılda bir takım iskeleti kurulmuş olsa sadece transfer döneminin bugünleri için değil tüm transfer dönemi için ilk 11'e 4 transfer son derece yeterli olurdu. Unutulmasın ki bize şampiyonluk kazandıran Ghezzal ve Rosier, transfer sezonu bitmek üzereyken bu takıma katılmıştı. Mario Gomez ilk golünü eylül ayının ortasında atabilmişti. Talisca 24 Ağustos'ta ve Aboubakar da 29 Ağustos'ta Beşiktaş'la sözleşme imzalamıştı. Rakiplerimizde de benzer durumlar var. Mesela Osimhen, Galatasaray kadrosuna geçen sezon 4 Eylül'de dahil olmuş ve ilk lig maçına ligin 4. Haftasında çıkmıştı. Şu an daha 11 Ağustos'tayız ve hatırlatıyorum ki biz ilk 11'imize direkt katkı sağlayacak 4 üst düzey oyuncuyu kadromuza kattık. Unutmayın ki bazı transferler için ya devasa bedeller ödemek ya da en doğru zaman ve fırsatları beklemek zorundasınız." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medyaya da mesaj gönderen siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Bunlar 5 senedir bu transferleri yapanların uzantıları. Ben onları anlıyorum. Akıllarınca yaptıkları yanlışların üstünü kapatmaya ve yaşananları unutturmaya çalışıyorlar ama ne yaparsanız yapın Beşiktaş tarihi sizleri hep hatırlayacak. Bu camiaya yaşattığınız rezillikleri de öyle kolay kolay unutmayacak." dedi.

Altyapıda da önemli gelişmeler yaşandığını söyleyen Adalı, birçok alanda iyileştirmeler yapıldığını söyledi. Adalı, teknik direktör Serdar Topraktepe'yi gençlik gelişim sorumlusu olarak göreve getirdiklerini kaydetti. Serdal Adalı eski futbolculardan bir danışma kurulu oluşturduklarını vurgulayarak, "Yeni havalimanı yakınlardaki 100 dönüm arazi için de tüm müracaatlar yapıldı. En kısa zamanda bu arazi üzerinde de inşaat çalışmalarına başlamayı umut ediyoruz. Altyapıdan yetişen oyuncuların satışından elde edilecek bedelin belirli bir kısmı altyapıya aktarılacak ve yeni sporcuların yetişmesi için kullanılacaktır." ifadelerini kullandı.

Olumsuz her sonucun ardından birilerinin gitmesinin istendiğini kaydeden siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Her mağlubiyette, en ufak bir olayda hemen oyuncular gitsin, hoca gitsin, hatta yönetim gitsin algısı yapılıyor. Her 2 ayda bir yepyeni futbolcularla ve bambaşka bir hocayla mı sahaya çıkacağız? Bu algıcılara bakarsak her 2 ayda bir yeniden seçim de yapmamız lazım. Bunların Beşiktaş'a faydalı işler olmadıkları defalarca kanıtlandı." dedi.

Sosyal medyadan oyunculara ve ailelerine hakaret edilmesine izin vermeyeceklerini söyleyen Adalı, "Hem takımda oyuncular hem de gündemimizde olan yerli yabancı tüm isimler ve aileleri bu haberleri takip edip olumsuz etkileniyorlar. Bu çocuklar, formamızı giydikleri sürece bize emanetler. Biz de onlara Beşiktaş'ın evleri olduğunu hissettireceğiz. Hem onlara gerektiği gibi sahip çıkabilmek, hem de bu sosyal medya zorbalarına gereken tavrı göstermek adına ne gerekiyorsa yapacağız. Bunlarla sonuna kadar savaşacağım, bunu herkes bilsin. Beşiktaş kulübü meydanı bu sosyal medya eşkıyalarına bırakmaz." ifadelerini kullandı.

Ligin ilk haftasından hakem konuşulmaya başlandığını aktaran Adalı, "Hakemlerin futbolun önüne geçmediği bir sezon hepimizin en büyük dileğidir. Bu lig bu hakemlerle devam edecek. Hatalar insanlar içindir, bundan sonra da hakem hataları olacaktır ancak bunun sürekli belli takımların lehine ya da aleyhine olmasını kimse izah edemez. Hakemler karar verirken taraftarımızın dişinden tırnağından artırıp biriktirdiği parayla maça geldiğini, yönetimimizin elinden ne gelirse yapmaya çalıştığını unutmasın. Büyük paralarla oyuncular transfer ediyoruz. Verdikleri kararlar 20 milyonluk bir camiayı etkiliyor. Federasyondaki arkadaşlar MHK'de yeniden yapılanma içinde olduklarını, bu sene daha iyi olacaklarını ifade ediyorlar. İnşallah öyle olur. Beşiktaş'ımızın saha içinde döktüğü alın terinin takipçisi olacağız." şeklinde konuştu.

Dikilitaş Projesi ile ilgili bilgilendirme de yapan Adalı, "Dikilitaş Projesi planladığımız şekilde ilerliyor. Aşama aşama gidiyoruz. Öncelikle bahsettiğimiz gibi Emlak Konut ile protokol imzalandı ve konu resmiyete döküldü. Avam proje tamamlandı. İlgili devlet dairelerinden de gerekli izinlerin alınması aşamasındayız. Projenin en başından beri bize desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız üRecep Tayyip Erdoğan ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Daha önce projede yer almasını düşündüğümüzü söylediğimiz Ziraat Bankası ise büyük ihtimalle projenin dışında kalacak. Bu nedenle süratle başka devlet bankalarının gayrimenkul yatırım ortaklıklarıyla görüşmelere başladık. Yakında tamamlanır. Dikilitaş Projesi ve gelecekte geliştireceğimiz benzer projeler hem kulübümüzün borçlarının ödenmesine hem de önümüzdeki dönemde istediğimiz takım kadrolarının oluşturulmasına büyük katkı sağlayacak." ifadelerini aktardı.