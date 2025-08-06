Beşiktaş Avrupa’da 255. maçında! Tek hedef Konferans Ligi

Beşiktaş, tarihinde ilk kez İrlanda ekipleriyle karşılaşacak. (AA)



İRLANDA EKİPLERİYLE İLK MAÇ

Beşiktaş, İrlanda takımlarıyla ilk kez karşı karşıya gelecek.



Siyah-beyazlı takım, St. Patrick's maçıyla Avrupa kupalarında ilk kez bir İrlanda takımına rakip olacak.



ST. PATRİCK'S, DAHA ÖNCE BAŞAKŞEHİR'E RAKİP OLDU

İrlanda ekibi, Türk temsilcisi Başakşehir ile daha önce 2 kez karşı karşıya geldi.



St. Patrick's, 2024-2025 sezonunda Konferans Ligi play-off turunda Başakşehir ile eşleşti.



St. Patrick's, sahasında 0-0 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında Başakşehir'e 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.



BEŞİKTAŞ, 3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında daha önce 3 kez çeyrek final oynadı.



Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran Beşiktaş, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.



Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken, siyah-beyazlı takım bu turda penaltılar sonucunda Olimpik Lyon'a elenerek organizasyona veda etti.



BEŞİKTAŞ'TAN FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.



Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 yenerek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.



Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek takımı Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etti.