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Beşiktaş'tan Nuri Şahin açıklaması! Yalanlama geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 03.08.2025 13:43
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Beşiktaş’tan Nuri Şahin açıklaması! Yalanlama geldi

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılacağı ve yerine Nuri Şahin’in geleceği yönündeki haberleri yalanladı. Kulüpten yapılan açıklamada, bu iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılacağı yönündeki söylentileri bugün yaptığı açıklama ile yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ole yollarımızı ayıracağımız ve ardından Teknik Direktör Nuri Şahin ile sözleşme imzalayacağımız iddiasıyla yazılı ve görsel medyada dış basın kaynak gösterilerek yayımlanan haberler asılsızdır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

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Beşiktaş’tan Nuri Şahin açıklaması! Yalanlama geldi Beşiktaş’tan Nuri Şahin açıklaması! Yalanlama geldi Beşiktaş’tan Nuri Şahin açıklaması! Yalanlama geldi
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