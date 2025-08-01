01 Ağustos 2025, Cuma
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye transferi için İtalya'ya gitti

Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye transferi için İtalya'ya gitti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 01.08.2025 15:25
ABONE OL
Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy, Cagliari’ye transferi için İtalya’ya gitti

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, İtalya ekibi Cagliari ile transfer görüşmeleri yapmak üzere bu ülkeye gitti.

İtalya'da Cagliari Kulübünün yöneticileriyle bir araya gelecek 19 yaşındaki oyuncu, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla İtalya'ya hareket etti.

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlı ekiple çıktığı 87 maçta 16 gol kaydetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy, Cagliari’ye transferi için İtalya’ya gitti Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy, Cagliari’ye transferi için İtalya’ya gitti Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy, Cagliari’ye transferi için İtalya’ya gitti
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör