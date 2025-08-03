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Beşiktaş transferi resmen duyurdu! Kiralık olarak gitti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.08.2025 14:10 Güncelleme: 03.08.2025 14:10
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Beşiktaş transferi resmen duyurdu! Kiralık olarak gitti

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak İtalya Serie A ekibi Cagliari'ye kiralandığını açıkladı. Kulüp, Semih'e yeni takımında başarılar diledi.

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'ye satın alma opsiyonlu olarak kiralandığını resmen duyurdu.

Kulübün paylaşımında 'Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Cagliari Calcio ile anlaşmaya varılmıştır. Semih Kılıçsoy'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.' ifadeleri yer aldı.

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Beşiktaş transferi resmen duyurdu! Kiralık olarak gitti Beşiktaş transferi resmen duyurdu! Kiralık olarak gitti Beşiktaş transferi resmen duyurdu! Kiralık olarak gitti
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