Beşiktaş transferi resmen duyurdu! Kiralık olarak gitti
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak İtalya Serie A ekibi Cagliari'ye kiralandığını açıkladı. Kulüp, Semih'e yeni takımında başarılar diledi.
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'ye satın alma opsiyonlu olarak kiralandığını resmen duyurdu.
Kulübün paylaşımında 'Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Cagliari Calcio ile anlaşmaya varılmıştır. Semih Kılıçsoy'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.' ifadeleri yer aldı.