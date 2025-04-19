Göztepe-Beşiktaş maçı! Kartal’ın imha planı hazır

Süper Lig'de çıkış arayan Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Süper Lig'de çıktığı 29 mücadelede 13 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 48 puanla 5. sırada girdi. Süper Lig'de 10. sırada yer alan Göztepe ise oynadığı 29 maçta 39 puan toplarken bu maçlarda 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 yenilgi elde etti. Son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılmak ve yeniden bir çıkış yapmak için 3 puanı hedefliyor. Göztepe ise iç sahada alacağı 3 puanla ligde 10 hafta sonra kazanmanın peşinde.

MUHTEMEL 11'LER



Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Koray Günter, Nielsen, Dennis, Miroshi, İsmail Köybaşı, Tijanic, Romulo, Kubilay



Beşiktaş: Mert; Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku; Amir, Gedson; Arroyo, Rafa Silva, Semih, Mustafa

GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile Beşiktaş arasında Gürsel Aksel Stadı'nda 19 Nisan Cumartesi günü oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak ve mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek. Göztepe-Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile oynayacağı maç öncesinde Beşiktaş'ta 5 eksik bulunuyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son antrenmanda sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden Onur Bulut'un Göztepe maçının kadrosuna alınmadığı belirtildi. Sakatlıkları bulunan Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Elan Ricardo ve Ernest Muçi de kadroya dahil edilmedi.