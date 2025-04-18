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Beşiktaş Göztepe deplasmanına 6 eksikle gitti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.04.2025 16:22
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Beşiktaş Göztepe deplasmanına 6 eksikle gitti

Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı ekip İzmir'e 6 oyuncusundan yoksun gitti.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son antrenmanda sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden Onur Bulut'un Göztepe maçının kadrosuna alınmadığı belirtildi.

Sakatlıkları bulunan Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Elan Ricardo ve Ernest Muçi de kadroya dahil edilmedi.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Serkan Emrecan Terzi, Alex Oxlade-Chamberlain, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Fahri Kerem Ay, Keny Arroyo

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Beşiktaş Göztepe deplasmanına 6 eksikle gitti Beşiktaş Göztepe deplasmanına 6 eksikle gitti Beşiktaş Göztepe deplasmanına 6 eksikle gitti
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