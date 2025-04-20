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Beşiktaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 20.04.2025 16:22
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Beşiktaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 25 Nisan Cuma günü sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çalıştı.

Top kapma, pas çalışması ve minyatür kale maçla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale karşılaşmaların ardından yapılan koşularla sona erdi.

Beşiktaş, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 22 Nisan Salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı Beşiktaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı Beşiktaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

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