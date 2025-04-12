Beşiktaş’ın toplam borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı başladı. ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen toplantıya, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile divan kurulu üyeleri katıldı.

DİVAN KURULU TOPLANTISI GERGİN BAŞLADI

Toplantı öncesinde kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduranlara mazbataları verildi. Kurul başlamadan önce salona giren eski başkanlardan Hasan Arat ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

TOPLAM BORÇ 15 MİLYAR 65 MİLYON TL OLDU

Toplantı öncesinde kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduranlara mazbataları verildi.

Divan kurulu toplantısında Beşiktaş'ın borcu açıklandı.

Siyah-beyazlı kulübün 31 Aralık 2024 tibariyle toplam borcunun 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olduğu belirtildi.