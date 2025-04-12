Beşiktaş-Rams Başakşehir maçı! Kartal için kritik viraj

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Ligde üst üste aldığı iki yenilginin ardından derbide Galatasaray'ı mağlup eden, ardından Kasımpaşa ile deplasmanda berabere kalan Beşiktaş, son iki maçını kazanan Başakşehir'i Tüpraş Stadyumu'nda konuk ediyor. Beşiktaş ile Başakşehir, 12 Nisan Cumartesi günü oynayacakları maçla birlikte 37. kez rakip olacaklar. Beşiktaş'ta bu maç öncesinde savunma hattında önemli eksikler bulunuyor. Siyah-beyazlılarda 4 futbolcu ise kart sınırında.

MUHTEMEL 11'LER



Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Onur, Paulista, Masuaku, Rashica, Salih, Gedson, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile (Mustafa Erhan)



Başakşehir: Muhammed, Duarte, Operi, Ba, Ali, Berat Özdemir, Kemen, Crespo, Yusuf, Brnic, Piatek

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Beşiktaş-Başakşehir maçı 12 Nisan Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. 19.00'da başlayacak mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

SAVUNMADAKİ EKSİKLER

Beşiktaş, Başakşehir'le oynayacağı maça savunmada ciddi sıkıntılarla çıkacak. Kadrosunda stoper olarak görev yapabilen 5 oyuncusu bulunan siyah-beyazlı ekipte, RAMS Başakşehir karşısında sadece Gabriel Paulista forma giyebilecek.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle savunmada Necip Uysal, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu ile kırmızı kart cezalısı Tayyip Talha Sanuç Başakşehir karşısında görev yapamayacak. Savunmada yaşanan soruna nasıl çözüm üreteceği merakla beklenen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in seçenekleri arasında üçlü savunma opsiyonu da yer alıyor.

Kasımpaşa maçının ikinci yarısında olduğu gibi Jonas Svensson, Gabriel Paulista ve Arthur Masuaku'dan oluşan üçlü savunma hattıyla RAMS Başakşehir maçına çıkma ihtimali olan Norveçli teknik adamın, defansif özellikleri yüksek oyuncularından birini stoperde kullanıp yine dörtlü savunmayla çıkması da olası gözüküyor.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Beşiktaş'ta Başakşehir karşısında toplam 7 futbolcu görev alamayacak. Tedavileri devam eden savunmacılar Felix Uduokhai, Emirhan Topçu ve Bakhtiyor Zaynutdinov ile Kolombiyalı orta saha Elan Ricardo'nun yanı sıra Necip Uysal formasından uzak kalacak. Kırmızı kart cezalısı Tayyip Talha Sanuç da bu forma giyemeyecek. Galatasaray derbisinde direkt kırmızı kart görerek iki maç men cezası alan Semih Kılıçsoy da Başakşehir maçında kadroda yer almayacak ve cezasını tamamlayacak.

KART SINIRINDAKİ İSİMLER

Siyah-beyazlı futbol takımında dört futbolcu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Arthur Masuaku ve Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.