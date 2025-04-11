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RAMS Başakşehir Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 11.04.2025 09:20
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RAMS Başakşehir Süper Lig’de yarın Beşiktaş’a konuk olacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 42 puanla 6. sırada girdi.

Oynadığı son 2 müsabakayı kazanan turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş karşısında almayı hedeflediği puan ya da puanlarla Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürmeye çalışacak.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

RAMS Başakşehir, siyah-beyazlı takım ile oynadığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Turuncu-lacivertliler, bu maçlarda 2'şer yenilgi ve beraberlik yaşadı. Başakşehir, Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2022-2023 sezonunun ilk yarısında deplasmanda 1-0'lık skorla almıştı.
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