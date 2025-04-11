RAMS Başakşehir Süper Lig’de yarın Beşiktaş’a konuk olacak

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 42 puanla 6. sırada girdi.Oynadığı son 2 müsabakayı kazanan turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş karşısında almayı hedeflediği puan ya da puanlarla Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürmeye çalışacak.RAMS Başakşehir, siyah-beyazlı takım ile oynadığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi.Turuncu-lacivertliler, bu maçlarda 2'şer yenilgi ve beraberlik yaşadı. Başakşehir, Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2022-2023 sezonunun ilk yarısında deplasmanda 1-0'lık skorla almıştı.