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Beşiktaş Kasımpaşa ile berabere kaldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.04.2025 13:38 Güncelleme: 07.04.2025 22:21
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Beşiktaş Kasımpaşa ile berabere kaldı!

Süper Lig'de 30. hafta kapanış maçında Beşiktaş, Kasımpaşa ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Siyah beyazlı ekip Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ilk yarısı, 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Kasımpaşa - Beşiktaş | Fotoğraf: AAKasımpaşa - Beşiktaş | Fotoğraf: AA

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

14. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Fall'un ceza sahası sol çaprazından geriye çıkardığı pasa gelişine vuran Ben Ouanes'in şutunda savunmaya da çarpan top kaleci Mert Günok'un bacakları arasından ağlarla buluştu.

22. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta alanda kazanılan topun ardından Immobile'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

Kasımpaşa, mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

FOTOĞRAF: İHAFOTOĞRAF: İHA

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53. dakikada sağ taraftan Can Keleş'in içeri çevirdiği topu Ben Ouanes kontrol ederek pasını Aytaç Kara'ya çıkardı. Bu oyuncunun penaltı noktasının sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

66. dakikada savunmada Paulista'nın hatalı pasında araya giren Hajradinovic, ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanında auta çıktı.

74. dakikada Salih Uçan'ın savunmanın arkasına attığı pasta ceza sahası içinde topu kontrol eden Mustafa Hekimoğlu'nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta savunmadan seken top kornere gitti.

79. dakikada Cafu'nun ceza sahası dışında çektiği sert şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

82. dakikada sol taraftan Brekalo'nun yaptığı ortada altıpas üzerinde Fall'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

84. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Fall'ın yerden içeri çevirdiği topa penaltı noktası gerisinde Hajradinovic'in vuruşunda kalevi Mert Günok'un müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla Fall'ın ofsaytta olduğu tespit edildiği işaret eden hakem Kadir Sağlam golü iptal etti.

86. dakikada Gedson Fernandes'in ara pasında topla buluşan Rafa Silva, kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kurtardı.

88. dakikada sol taraftan Gedson Fernandes'in yaptığı ortada arka direkte Salih Uçan, Brekalo'nun yüzüne yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam, direkt penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Gedson Fernandes, yaptığı vuruşta kaleci ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi. 1-1

90+1. dakikada topla birlikte ilerleyen Brekalo'nun pasında topla buluşan Hajradinovic'in yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok köşeye giden topu kontrol etti.

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Beşiktaş Kasımpaşa ile berabere kaldı! Beşiktaş Kasımpaşa ile berabere kaldı! Beşiktaş Kasımpaşa ile berabere kaldı!

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