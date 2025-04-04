Özel’in ZTK boykotuna inat futbolseverler ATV ekranlarına kilitlendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk skandalını örtbas etmek adına ekonomiyi hedef aldı. Yerli ve milli ürünleri boykot kararı alan CHP'nin, yerli ve milli markalara yönelik boykot çağrısı sürüyor. Neyi boykot edeceğini şaşıran Özgür Özel, ATV'yi hedef alarak, 'Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlemeyin' ifadeleriyle çağrı yaptı. Fenerbahçe-Galatasaray maçı için ATV'yi açıp izlemeyeceklerini belirten Özel, "ATV'nin elinde olmayan bir yerden radyo yayını varsa eğer onu açar dinleriz. Onun dışında Ben Fenerbahçeliyim; biricik anneciğim Galatasaraylı ama biz bu akşam Fenerbahçe-Galatasaray maçını ATV'yi açıp izlemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜM TÜRKİYE DERBİYİ ATV'DE İZLEDİ

Tüm Kişiler'de %20,72 izlenme oranı ve %46,90 izlenme payı,

AB Sosyal Statü'de %20,93 izlenme oranı ve %52,37 izlenme payı

+20 ABC1'de ise %22,62 izlenme oranına ve %49,72 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu.

DÜN AKŞAM TÜM TÜRKİYE atv İZLEDİ

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları tüm heyecanıyla atv ekranlarında yaşanıyor. Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya gelen Beşiktaş – Göztepe maçı gecenin en çok izleneni oldu.

Beşiktaş, sahasında Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Heyecanı yüksek bu karşılaşma tüm sporseverleri ekran başına topladı. Mücadele, tüm kategorilerde yayınlanan programlar arasında en çok izlenen oldu.

TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ!

Tüm Kişiler'de %8,99 izlenme oranı ve %23,52 izlenme payı,

AB Sosyal Statü'de %7,25 izlenme oranı ve %22,09 izlenme payı

+20 ABC1'de ise %8,94 izlenme oranına ve %23,24 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu.