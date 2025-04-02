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Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları tamamlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 02.04.2025 15:56
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Beşiktaş’ta Göztepe maçı hazırlıkları tamamlandı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışmasıydı.

5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

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Beşiktaş’ta Göztepe maçı hazırlıkları tamamlandı Beşiktaş’ta Göztepe maçı hazırlıkları tamamlandı Beşiktaş’ta Göztepe maçı hazırlıkları tamamlandı

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