Beşiktaş’ta Göztepe maçı hazırlıkları tamamlandı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışmasıydı.

5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.