Kartal kupaya veda etti! Beşiktaş Göztepe'ye mağlup oldu
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'yle karşı karşıya geldi. ATV'den naklen yayınlanan karşılaşmada Beşiktaş ağırladığı Göztepe'ye 3-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Göztepe yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşacak.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'yle karşı karşıya geldi. ATV'den naklen yayınlanan karşılaşmada Beşiktaş ağırladığı Göztepe'ye 3-1 mağlup olarak kupaya veda etti.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla kupaya veda etti. Kartal, aynı zamanda İzmir ekibiyle bu sezon oynadığı ikinci mücadeleden de kayıpla ayrıldı.
İki takım, ligin 13. haftasında yine Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşmış ve kazanan 4-2'lik skorla Göztepe olmuştu. Beşiktaş ile Göktepe, sezonun son maçını Süper Lig'in 32. haftasında İzmir'de oynayacak.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
(İlk yarı)
3. dakikada Ersin Destanoğlu'nun uzun pasında defansın hatasında topu kapan Ernest Muçi'nin ceza sahası içi sol tarafından müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti.
14. dakikada Gedson Fernandes'in ceza yayının sol tarafından vuruşunda defanstan seken topu alan Ernest Muçi'nin ceza sahası içi solundan vuruşunda kaleci Arda Özçimen meşin yuvarlağı kurtardı.
20. dakikada Koray Günter'in orta sahadan uzun pasında defansın arkasına sarkan Romulo'nun ceza sahası içine girer girmez topu kontrol edip vole vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
26. dakikada Joao Mario'nun pasında topla buluşan Alex Oxlade-Chamberlain ceza yayının sağ tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Arda Özçimen'de kaldı.
30. dakikada Rafa Silva'nın ara pasında sol kanatta topla buluşan Ernest Muçi'nin ceza sahası içine girip çaprazdan uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
36. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un, ceza yayında Juan'a yaptığı hareket sonrasında hakem Atilla Karaoğlan, Tayyip Talha'ya son adam gerekçesiyle direkt kırmızı kart gösterdi.
38. dakikada Romulo'nun ceza yayının içinden kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
(İkinci yarı)
51. dakikada İsmail Köybaşı'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Romulo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
57. dakikada İsmail Köybaşı'nın sol kanattan ortasında kale önünde Romulo'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
59. dakikada sağ kanatta topla buluşan Milot Rashica'nın rakiplerini geçip ceza yayının sağ tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
68. dakikada sağ kanatta topla buluşan Juan, Romulo ile verkaç sonrasında ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.
77. dakikada Victor Hugo'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Koray Günter'in kafa vuruşunda topun, Arthur Masuaku'nun eline çarpmasından dolayı maçın hakemi Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
79. dakikada penaltıda topun başına geçen Romulo meşin yuvarlağı sol köşeden ağlara gönderdi. 1-2
81. dakikada Koray Günter'in kendi yarı sahasından uzun attığı pasta defans hatasında topu alan Romulo'nun ceza sahası içine girip kaleci Ersin Destanoğlu'nun üzerinden aşırttığı meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Svensson, T.Talha, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Muçi, Rashica, Joao Mario, Rafa Silva
Göztepe: Arda, Heliton, Bokele, Koray, Nielsen, Dennis, Doğan, İsmail, Tijanic, Juan, Romulo
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