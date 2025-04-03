Kartal kupaya veda etti! Beşiktaş Göztepe’ye mağlup oldu

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'yle karşı karşıya geldi. ATV'den naklen yayınlanan karşılaşmada Beşiktaş ağırladığı Göztepe'ye 3-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla kupaya veda etti. Kartal, aynı zamanda İzmir ekibiyle bu sezon oynadığı ikinci mücadeleden de kayıpla ayrıldı.