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Beşiktaş'ta sakatlık: Elan Ricardo'dan kötü haber

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 02.04.2025 15:16
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Beşiktaş’ta sakatlık: Elan Ricardo’dan kötü haber

Beşiktaş’ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Elan Ricardo, antrenmanda sakatlandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kolombiyalı futbolcunun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi.

Beşiktaş'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Elan Ricardo'nun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Elan Ricardo'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kolombiyalı futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı aktarıldı.

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Beşiktaş’ta sakatlık: Elan Ricardo’dan kötü haber Beşiktaş’ta sakatlık: Elan Ricardo’dan kötü haber Beşiktaş’ta sakatlık: Elan Ricardo’dan kötü haber
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