03 Nisan 2025, Perşembe
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Beşiktaş Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 01.04.2025 15:27
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Beşiktaş Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3 Nisan Perşembe günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
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