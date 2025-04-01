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Beşiktaş Futbol Takımı'nda bayramlaşma töreni

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 01.04.2025 16:13
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Beşiktaş Futbol Takımı’nda bayramlaşma töreni

Beşiktaş Futbol Takımı, Nevzat Demir Tesisleri'nde bayramlaşma töreni gerçekleştirdi. Kulüp başkanı Serdal Adalı, oyuncuları Galatasaray galibiyetinden dolayı tebrik etti ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Göztepe maçı için başarılar diledi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan törene kulüp başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Mollaoğlu, İbrahim Şafak Sağlam ile Selahattin Solmaz, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, teknik ekip ve futbolcular ile aileleri katıldı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Bayramlaşma töreninde konuşma yapan Serdal Adalı, Galatasaray'ı mağlup ederek camiaya çifte bayram yaşatan oyuncuları tebrik etti ve takıma Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Göztepe maçı için başarılar diledi.

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Beşiktaş Futbol Takımı’nda bayramlaşma töreni Beşiktaş Futbol Takımı’nda bayramlaşma töreni Beşiktaş Futbol Takımı’nda bayramlaşma töreni
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