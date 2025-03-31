Beşiktaş Galatasaray derbisi primi belli oldu! Başkan kesenin ağzını açtı

Süper Lig'de heyecanla beklenen derbisinde Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gülen taraf siyah-beyazlılar oldu. Beşiktaş, derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti ve sarı-kırmızılıların bu sezon ki namağlup serisine son verdi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Rafa Silva ve 66. dakikada Gedson Fernandes kaydetti.

GALİBİYET PRİMİ ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray'ın tek golü ise 45. dakikada Lucas Torreira'dan geldi. Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin galibiyet primi ortaya çıktı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisi için 1 milyon euroluk (41 milyon TL) bir prim belirledi.

1 MİLYON EUROLUK DOPİNG

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki derbi öncesi son toplantıda rakamı açıklayan ve galibiyet sözü alan Serdal Adalı, derbinin ardından soyunma odasına inerek takımı tebrik etti.

Adalı ayrıca prim taahhüdünü yerine getireceğini de belirtti.

PRİMİN YANI SIRA NAMAĞLUP ŞAMPİYONLUK VURGUSU BİR DİĞER KOZ OLDU

Diğer yandan prim dopinginin yanı sıra derbi öncesi Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in soyunma odasında yaptığı motivasyon konuşmasında özellikle namağlup şampiyonluğa vurgu yapması da galibiyette etkili oldu.

Solskjaer'in yanı sıra Başkan Serdal Adalı'nın da oyunculara bu unvanın kulüp tarihi için çok önemli olduğunu belirttiği öğrenildi.

PORTEKİZLİLER TAŞIDI

Son olarak ise Beşiktaş'ın yıldız oyuncuları Joao Mario, Gedson Fernandes ve Rafa Silva derbiye damga vurdu.

Mario, Rafa'nın attığı şık golde ilk golde asisti yaptı.

İkinci golde de bir başka vatandaşı Gedson'a verdiği gol pasıyla derbide 2. asistine imza attı.

Siyah-beyazlıların attığı gollere katkı yapan üç oyuncunun da Portekizli olması dikkatlerden kaçmadı.