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Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 30.03.2025 16:54
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Beşiktaş’ta Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3 Nisan Perşembe günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Dünkü Galatasaray maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer oyuncuların ısınma koşularıyla başladıkları idman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 1 Nisan Salı günü saat 11.45'te yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaş’ta Göztepe maçı hazırlıkları başladı Beşiktaş’ta Göztepe maçı hazırlıkları başladı Beşiktaş’ta Göztepe maçı hazırlıkları başladı

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