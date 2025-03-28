28 Mart 2025, Cuma
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Beşiktaş Galatasaray derbisine hazır!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 28.03.2025 14:47
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Beşiktaş Galatasaray derbisine hazır!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın (29 Mart Cumartesi) sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenmana 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan siyah-beyazlılar, daha sonra taktik çalışması yaptı.

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