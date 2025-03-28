Beşiktaş Galatasaray derbisine hazır!
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın (29 Mart Cumartesi) sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenmana 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan siyah-beyazlılar, daha sonra taktik çalışması yaptı.