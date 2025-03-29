Beşiktaş Galatasaray maçı! Tüpraş’ta nefes kesen derbi

Süper Lig'de 44 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş, 29. haftada 71 puanla lider konumdaki Galatasaray'ı konuk ediyor. Ligdeki son 2 maçını kaybeden Beşiktaş, derbiyi kazanıp çıkışa geçmek istiyor. Son 2 maçını kazanan Galatasaray ise şampiyonluk yolunda kritik bir eşiği üç puanla geçme hedefinde.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Fernandes, Amir, Rashica, Rafa Silva, Mario, Immobile

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Morata, Barış, Osimhen

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Felix Uduokhai ve Emrecan Terzi ile takımdan ayrı çalışan Necip Uysal ve Bakhtiyor Zaynutdinov dev maçta görev alamayacak.

BEŞİKTAŞ'TA 5 İSİM CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy sarı kart ceza sınırında. Söz konusu isimler derbide sarı kart görmesi halinde gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek.

SOLSKJAER'İN İLK DERBİSİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlıların başında ilk kez derbi maça çıkacak. Norveçli çalıştırıcı Beşiktaş'la çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

BEŞİKTAŞ LİGDE GALATASARAY'A KARŞI SON 3 MAÇTA KAYBETTİ

Beşiktaş, Süper Lig'de Galatasaray'la oynadığı son 3 maçtan puan çıkaramadı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a 2-1 ve 1-0'lık skorlarla boyun eğen siyah-beyazlılar, bu sezonun ilk yarısında da ezeli rakibine 2-1 kaybetti.

GALATASARAY TAM KADRO

Dev maç öncesi Galatasaray'da eksik bulunmuyor. Ismail Jakobs sakatlığını atlatsa da derbide oynaması beklenmiyor. Cezalarını tamamlayan Ahmed Kutucu ve Günay Güvenç de dev maçın kadrosunda olacak. Davinson Sanchez'in durumu ise kontrollerin ardından netleşecek. Milli takımlarda sakatlıklar yaşayan Victor Osimhen, Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Roland Sallai ise Beşiktaş'a karşı mücadele edebilecek.

GALATASARAY'DA 2 İSİM CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Victor Osimhen ve Rolan Sallai sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu da derbide kart görmesi halinde gelecek hafta Samsunspor deplasmanında görev alamayacak.

LİGDE 28, DEPLASMANDA 25 MAÇTIR YENİLMİYOR

Süper Lig'de son yenilgisini geçtiğimiz sezon iç sahada Fenerbahçe'ye karşı alan Galatasaray, daha sonra oynadığı 28 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Öte yandan Galatasaray, ligde deplasmanda çıktığı son 25 maçta da yenilmedi. Sarı-kırmızılılar bu periyotta 21 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

OKAN BURUK'UN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı büyük üstünlük sağladı. Başarılı çalıştırıcı ligde Beşiktaş'la oynadığı 5 derbide 4 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Galatasaray, sezon başında Beşiktaş ile yaptığı Turkcell Süper Kupa maçını 5-0 kaybederek Buruk idaresindeki en ağır yenilgisini yaşamıştı.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak. Dev maç beIN SPORTS'dan naklen yayınlanacak.