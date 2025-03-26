Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş - Galatasaray derbisini Yasin Kol'un yöneteceği ifade edildi.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ:

Beşiktaş-Galatasaray: Yasin Kol

Kayserispor-Hatayspor: Batuhan Kolak

Antalyaspor-Alanyaspor: Burak Pakkan

Konyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

Bodrum FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

Sivasspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün

Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan

Eyüpspor-Başakşehir: Arda Kardeşler