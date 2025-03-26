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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.03.2025 16:34 Güncelleme: 26.03.2025 16:51
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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisine atanan yerli hakem belli oldu. Dev derbiyi Yasin Kol yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş - Galatasaray derbisini Yasin Kol'un yöneteceği ifade edildi.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ:

Beşiktaş-Galatasaray: Yasin Kol

Kayserispor-Hatayspor: Batuhan Kolak

Antalyaspor-Alanyaspor: Burak Pakkan

Konyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

Bodrum FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

Sivasspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün

Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan

Eyüpspor-Başakşehir: Arda Kardeşler

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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
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