Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisine atanan yerli hakem belli oldu. Dev derbiyi Yasin Kol yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş - Galatasaray derbisini Yasin Kol'un yöneteceği ifade edildi.
İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ:
Beşiktaş-Galatasaray: Yasin Kol
Kayserispor-Hatayspor: Batuhan Kolak
Antalyaspor-Alanyaspor: Burak Pakkan
Konyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
Bodrum FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
Sivasspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün
Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan
Eyüpspor-Başakşehir: Arda Kardeşler