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Beşiktaş'ta Rafa Silva sakatlandı! Oyuna devam edemedi

Giriş: 23.03.2025 14:43 Güncelleme: 23.03.2025 14:50
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Beşiktaş’ta Rafa Silva sakatlandı! Oyuna devam edemedi

Milli arada İstanbulspor ile hazırlık maçı yapan Beşiktaş'ta Rafa Silva sakatlandı. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maçın 65. dakikasında yerde kalan Portekizli yıldız, oyuna devam edemedi. 29 Mart’ta Galatasaray’ı ağırlayacak siyah-beyazlı ekipte, Rafa Silva’nın durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Süper Lig'de verilen milli arada Beşiktaş, İstanbulspor'la hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadelede siyah-beyazlılarda Rafa Silva sakatlandı.

HENÜZ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Mücadelenin 65.dakikasında Portekizli oyuncu yerde kaldı. Oyuna devam edemeyen tecrübeli yıldız, saha kenarına geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında Chamberlain de sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de 29 Mart'ta Galatasaray'ı Tüpraş Stadyumu'nda ağırlayacak. Derbi maçı öncesi Rafa Silva'nın sakatlığı hakkında kulüpten bir açıklama gelmedi.

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Beşiktaş’ta Rafa Silva sakatlandı! Oyuna devam edemedi Beşiktaş’ta Rafa Silva sakatlandı! Oyuna devam edemedi Beşiktaş’ta Rafa Silva sakatlandı! Oyuna devam edemedi
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