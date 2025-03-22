22 Mart 2025, Cumartesi
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Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 22.03.2025 16:15
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Beşiktaş’ta derbi hazırlıkları sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü derbide Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Futbolcuların 5'e 2 ile başladıkları idmanın, pas çalışmasının ardından minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş, yarın saat 13.00'te İstanbulspor ile yapacağı özel maçla hazırlıklarına devam edecek.

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Beşiktaş’ta derbi hazırlıkları sürüyor Beşiktaş’ta derbi hazırlıkları sürüyor Beşiktaş’ta derbi hazırlıkları sürüyor
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