Beşiktaş-Galatasaray derbisinde yabancı hakem olacak mı?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic'in yönetmesinin ardından gözler Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği mücadeleye çevrilmişti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem konusu hakkında konuştu.

BEŞİKTAŞ BAŞVURMUŞTU

Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacakları derbiyi yabancı hakemin yönetmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu.

Süper Lig'de dün akşam oynanan Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ardından da Siyah-Beyazlı kulüp resmi kanallarından yabancı hakem isteğini yinelemişti.

YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

Fanatik'te yer alan habere göre TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem konusunda açıklama yaptı. TFF'nin sponsorluk anlaşmasında konuşan Hacıosmanoğlu, henüz alınmış bir kararın olmadığını ve yeniden değerlendirme yapacaklarını ifade etti.

'NETLEŞEN BİR ŞEY YOK'

TFF 1'inci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz da futbol kamuoyunun merakla beklediği 'Derbi hakemleri yabancı mı olacak, yerli mi ?' konusunda basın mensuplarının sorularına kısa bir cevap verdi. Otyakmaz "Hakemler konusunda netleşen bir şey yok. Yönetim kurulu olarak henüz bir karar almadık" açıklamasıyla yetinerek basın mensuplarının yanından ayrıldı.