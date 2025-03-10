Dolmabahçe’de soğuk duş: Beşiktaş Gaziantep FK’ye mağlup oldu

Beşiktaş - Gaziantep FK | Fotoğraf: AA

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada Beşiktaş, gole yaklaştı. Immobile'nin ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gedson Fernandes'in rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Mustafa Burak Bozan meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Rafa Silva'dan aldığı pasla ceza yayı üzerinden şutunu çıkaran Joao Mario'nun vuruşunda, konuk ekibin kalecisi köşeye giden topu uzanarak bir kez daha çıkardı.

61. dakikada Gaziantep FK beraberliği sağladı. Sağ kanattan Maxim'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Arda Kızıldağ, topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1.

77. dakikada Gaziantep temsilcisi 10 kişi kaldı. Konuk ekipte Viana, orta alanın sağ kanadında uzaklaştırdığı topun ardından Masuaku'ya yaptığı müdahaleden dolayı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

87. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Kozlowski'nin pasıyla yayın üzerinde topla buluşan Furkan Soyalp, ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktası yakınında rakibinden sıyrılıp kaleci Mert Günok'un solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

Gaziantep FK, karşılaşmayı 2-1 kazandı.