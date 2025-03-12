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Beşiktaş'ta Konyaspor maçı mesaisi!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.03.2025 16:40 Güncelleme: 12.03.2025 16:40
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Beşiktaş’ta Konyaspor maçı mesaisi!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmanın ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Beşiktaş’ta Konyaspor maçı mesaisi! Beşiktaş’ta Konyaspor maçı mesaisi! Beşiktaş’ta Konyaspor maçı mesaisi!
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