Beşiktaş’ta 3 yaprak dökümü! Yeni golcü için rota Almanya

Süper Lig'de pazartesi günü Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta transferle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar'da santrfor bölgesi içi listeye yıldız futbolcu eklenirken 3 futbolcunun da ayrılması bekleniyor.

3 futbolcunun da ayrılması bekleniyor. (DHA)

SEMİH'E DEV TALİP

Ola Gunner Solskjaer'in özel program dahilinde çalıştırmaya başladığı Semih Kılıçsoy, İngiliz devi Newcastle United'ın yeniden radarına girdi. Ada medyasına yansıyan haberlere göre; Newcastle'ın yaz transfer döneminde genç golcüyü kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı.

Semih Kılıçsoy, İngiliz devi Newcastle United'ın yeniden radarına girdi (DHA)

Beşiktaş'ın 20 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı öğrenildi. Bu sezon başında Aston Villa, Semih'i istemiş ancak Beşiktaş transfere izin vermemişti.

ERSİN AYRILMAK İSTİYOR

Bu sezon Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda sadece 6 maça çıkabilen 24 yaşındaki kalecinin, yedek kalmasından dolayı mutsuz olduğu ve menajerine kulüp bulması talimatı verdiği öğrenildi. Ersin Destanoğlu, kariyerini Avrupa'da sürdürmek ve burada daha fazla süre alabileceği bir takıma transfer olmak istiyor.

Ersin Destanoğlu, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor (DHA)

IMMOBILE İLE YOLLAR AYRILIYOR

Ara transfer döneminde kanat için Keny Arroyo, orta saha için de Elan Ricardo'yu renklerine bağlayan siyah-beyazlılarda santrfor konusunda da beklentiler vardı. Ciro Immobile'nin yanına bir santrfor takviyesi yapılması beklense de söz konusu takviye yaz dönemine bırakıldı.

Immobile ile lig bitimi sonrası yolların ayrılma ihtimali çok yüksek (DHA)

Bu sezon Avrupa'da tek bir gol atamayan, son 6 lig maçında da suskun kalan Immobile ile lig bitimi sonrası yolların ayrılma ihtimali çok yüksek. 35 yaşındaki oyuncunun 6 milyon Euro'luk yıllık ücretinden çıkılıp yeni bir santrfor almanın planları yapılıyor.

HEDEFTE WİND VAR

Fanatik'in haberine göre; Scout şefi Eduard Graf, bu konuda çalışmalarını sürdürüyor ve listelerini oluşturuyor. Beşiktaş'ın takip ettiği oyuncular arasında Wolfsburg'tan Jonas Wind'in de bulunduğu kaydedildi.26 yaşındaki oyuncunun, santrfor adayları arasında yer aldığı ve durumunun sezon sonuna dek takip edileceği ifade edildi.

Danimarkalı golcü, 26 karşılaşmada 10 gol, 4 asist ile oynadı. (DHA)

Danimarkalı yıldızın, Alman kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Wind, bu sezon Wolfsburg'da maçların %58'inde 11'de şans bulmasına rağmen yine de çift haneli katkı verdi. Danimarkalı golcü, 26 karşılaşmada 10 gol, 4 asist ile oynadı.