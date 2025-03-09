Beşiktaş ile Gaziantep FK arasında 12. randevu!

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KUPADA 5 KEZ RAKİP OLDULAR

Beşiktaş ile Gaziantep FK, Türkiye Kupası'nda 5 kez rakip oldu.

Söz konusu karşılaşmalarda siyah-beyazlı ekip, 4 maçtan galip ayrılırken, 1 müsabakayı da Gaziantep temsilcisi kazandı.

"Kara kartal" bu mücadelelerde 13 gol kaydetti. Kırmızı-siyahlı takım ise 3 kez rakip ağları havalandırdı.

Kupada iki takım arasında oynanan en gollü müsabaka ise Beşiktaş'ın sahasında 5-0 kazandığı maç oldu.