Beşiktaş Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı başkan Serdal Adalı izledi.Bir günlük iznin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan idman ısınma koşularıyla başladı. Antrenman pas çalışmasının ardından tam saha çift kale maçla sona erdi.Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.