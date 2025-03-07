07 Mart 2025, Cuma
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Beşiktaş Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.03.2025 16:06
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Beşiktaş Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 10 Mart Pazartesi günü Gaziantep FK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı başkan Serdal Adalı izledi.

Bir günlük iznin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan idman ısınma koşularıyla başladı. Antrenman pas çalışmasının ardından tam saha çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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