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Beşiktaş kupada Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.02.2025 18:25
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Beşiktaş kupada Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3'üncü haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün Antalya’da kaldığı otelde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 12.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Beşiktaş kupada Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş kupada Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş kupada Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü
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