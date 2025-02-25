Antalyaspor-Beşiktaş maçı! ZTK’da zorlu randevu

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu son hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. D grubunda oynadığı ilk 2 maçtan galibiyetle ayrılan Beşiktaş 6 puanla lider durumda bulunuyor. Beşiktaş grubun son maçında Antalyaspor'u yenmek ve grubu namağlup tamamlamak istiyor.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Kenan, Bahadır, Bünyamin, Güray, Veysel, Soner, Safuri, Kaluzinski, Van De Streek, Larsson, Samudio

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip, Uduokhai, Arroyo, Rashica, Hadziahmetovic, Salih, Joao Mario, Rafa Silva, Semih

Beşiktaş grubun son maçında Antalyaspor'u yenmek ve grubu namağlup tamamlamak istiyor. (DHA)

ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında 25 Şubat Salı günü Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.



Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak (DHA)

BEŞİKTAŞ SON MAÇTA DA GALİBİYET HEDEFLİYOR

Kupada 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 6 puanla ilk sırada yer alıyor.



Antalya temsilcisi ise organizasyonda birer galibiyet ve mağlubiyetle 3 puanla 4. basamakta bulunuyor.



Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek.

BEŞİKTAŞ'IN ANTALYASPOR KARŞISINDA EKSİKLERİ

Siyah-beyazlı takım, Onvo Antalyaspor karşısına birçok oyuncusundan yoksun çıkacak.



Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Emrecan Terzi'nin yanı sıra hazır olmayan Necip Uysal ve Gabriel Paulista'nın müsabakada forma giymesi beklenmiyor.



Bakhtiyor Zaynutdinov, Alex Oxlade-Chamberlain, Ernest Muçi ve Ciro Immobile, Antalya kafilesinde yer almadı.