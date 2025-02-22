Beşiktaş’ta Antalyaspor maçının hazırlıkları başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman yaklaşık 45 dakika sürdü.Salonda gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular kuvvet ve dayanıklılık programının ardından koordinasyon çalışmaları yaptı.Beşiktaş, İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etmek üzere bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Antalya'ya giderek çalışmalarını sürdürecek.